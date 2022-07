“Sì, partirà col Napoli”: new entry per Spalletti, l’agente svela tutto (Di giovedì 7 luglio 2022) Il Napoli può avere una new entry nel gruppo dei big: a partire per il ritiro ci sarà anche il giovanissimo giocatore. Le parole dell’agente. Il Napoli di Luciano Spalletti si prepara alla prossima stagione di Serie A e al ritiro che, a questo proposito, partirà ufficialmente domani venerdì 8 luglio. Il gruppo azzurro partirà Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 7 luglio 2022) Ilpuò avere una newnel gruppo dei big: a partire per il ritiro ci sarà anche il giovanissimo giocatore. Le parole del. Ildi Lucianosi prepara alla prossima stagione di Serie A e al ritiro che, a questo proposito,ufficialmente domani venerdì 8 luglio. Il gruppo azzurroQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

Ale77_Col : @Sig_Ceretti ?????? io mi limito a constatare che si tratta di mediano. Ora,se la sia fonte le dirà che al 95% Cristan… - dottcorbelli : @ACasperia @fratotolo2 Erdogan non ha alcun peso nelle decisioni Ukraine Quindi è inutile Non partirà alcuna nave… - Transfers24h_ : L'#Inter ancora non si è seduta al tavolo col toro per #Bremer....da capire se #Skriniar partirà o meno [via @DiMarzio] - niccobiancalani : @KunGrax @Eros70183028 Giochiamo ogni 3 giorni…annata assurda col mondiale…qualcuno partirà ma meglio tanti che pochi - _happycactus_ : @Rymoah Proprio questo il punto: oggi è senza troppe remore, ma col passare del tempo diventerà sempre più compless… -