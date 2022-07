Sabato i Måneskin al Circo Massimo, ma è polemica per l’emergenza Covid: «Focolaio di contagi» (Di giovedì 7 luglio 2022) Previste all’evento 70-80mila persone. I medici: quantomeno si indossi la mascherina Ffp2, ma alcuni chiedono addirittura il rinvio. Fans preoccupati, l’assessore Onorato stempera: il concerto si farà Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 7 luglio 2022) Previste all’evento 70-80mila persone. I medici: quantomeno si indossi la mascherina Ffp2, ma alcuni chiedono addirittura il rinvio. Fans preoccupati, l’assessore Onorato stempera: il concerto si farà

Non è dal concerto dei Maneskin che dipende la pandemia Maneskin sì o Maneskin no La domanda è surreale e gli scomposti appelli di questi giorni lanciati da alcuni medici, che vorrebbero lo spostamento del concerto di sabato 9 luglio al Circo Massimo di Roma o il massiccio impiego della mascherina, appaiono davvero come l' apoteosi del nonsense . Fuori dalla ricerca di visibilità di alcuni esperti " davvero non ... Covid: polemica sui grandi eventi a Roma ma il tasso di ospedalizzazione non preoccupa Tra gli appuntamenti finiti al centro dello scontro c'è il concerto dei Maneskin, il gruppo rock italiano che sabato prossimo riunirà oltre 70 mila persone al Circo Massimo. 'Non è all'esame alcuna ... Corriere della Sera Maneskin sì o Maneskin no La domanda è surreale e gli scomposti appelli di questi giorni lanciati da alcuni medici, che vorrebbero lo spostamento del concerto di9 luglio al Circo Massimo di Roma o il massiccio impiego della mascherina, appaiono davvero come l' apoteosi del nonsense . Fuori dalla ricerca di visibilità di alcuni esperti " davvero non ...Tra gli appuntamenti finiti al centro dello scontro c'è il concerto dei Maneskin, il gruppo rock italiano cheprossimo riunirà oltre 70 mila persone al Circo Massimo. 'Non è all'esame alcuna ... Il concerto dei Måneskin: i Maskerin | Il caffè di Gramellini