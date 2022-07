Rafa Nadal ha uno strappo ai muscoli addominali: Wimbledon trema, i dubbi sulla semifinale con Kyrgios (Di giovedì 7 luglio 2022) In mattinata Rafa Nadal si è sottoposto alle visite mediche dopo il violento colpo di frusta nella zona addominale subito a metà del primo set nella partita dei quarti di finale contro Taylor Fritz. A renderlo noto è il quotidiano spagnolo Marca che ha parlato di uno strappo di sette millimetri a uno dei muscoli addominali. Il giornale ha confermato l’esistenza dell’infortunio che rischia di mettere a repentaglio la partecipazione del fuoriclasse spagnolo alla semifinale di Wimbledon contro Nick Kyrgios. Per fugare ogni dubbio Nadal nella giornata odierna si sta allenando al servizio con il suo allenatore Marc Lopez sui campi dell’All England Club. È stato, però, lo stesso numero due del seeding nella conferenza stampa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) In mattinatasi è sottoposto alle visite mediche dopo il violento colpo di frusta nella zona addominale subito a metà del primo set nella partita dei quarti di finale contro Taylor Fritz. A renderlo noto è il quotidiano spagnolo Marca che ha parlato di unodi sette millimetri a uno dei. Il giornale ha confermato l’esistenza dell’infortunio che rischia di mettere a repentaglio la partecipazione del fuoriclasse spagnolo alladicontro Nick. Per fugare ogninella giornata odierna si sta allenando al servizio con il suo allenatore Marc Lopez sui campi dell’All England Club. È stato, però, lo stesso numero due del seeding nella conferenza stampa ...

