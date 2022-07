Putin: “Occidente non è riuscito a seminare discordia in Russia” (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che l’Occidente ha fallito l’obiettivo di seminare discordia nel paese. “Ovviamente, non volevano solo colpire duramente l’economia russa. Il loro obiettivo era seminare discordia e devastare la società, demoralizzare le persone. Ma hanno fatto male i loro calcoli: non è successo e sono sicuro che non succederà”, ha detto Putin in un incontro con la leadership dei deputati della Duma, secondo quanto riferisce l’agenzia stampa Tass. “Oggi sentiamo che vogliono sconfiggerci sul campo di battaglia. Cosa possiamo dire, lascia che provino”, ha detto ancora, aggiungendo poi che la Russia non ha ancora “iniziato nulla di serio” in Ucraina. “Tutti dovrebbero sapere che, nel complesso, non ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirha dichiarato che l’ha fallito l’obiettivo dinel paese. “Ovviamente, non volevano solo colpire duramente l’economia russa. Il loro obiettivo erae devastare la società, demoralizzare le persone. Ma hanno fatto male i loro calcoli: non è successo e sono sicuro che non succederà”, ha dettoin un incontro con la leadership dei deputati della Duma, secondo quanto riferisce l’agenzia stampa Tass. “Oggi sentiamo che vogliono sconfiggerci sul campo di battaglia. Cosa possiamo dire, lascia che provino”, ha detto ancora, aggiungendo poi che lanon ha ancora “iniziato nulla di serio” in Ucraina. “Tutti dovrebbero sapere che, nel complesso, non ...

