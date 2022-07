Puglia: ai pronto soccorso 3223 accessi in un giorno, superati i livelli massimi di giugno Accaduto l'altro ieri (Di giovedì 7 luglio 2022) Il 5 luglio si sono presentati ai pronto soccorso degli ospedali pugliesi 3223 persone. In un solo giorno. Ben più di quanto a giugno aveva fatto registrare il giorno di maggior afflusso, 3096. Il corona virus c’entra in maniera marginale, con poco più di duecento pazienti, mentre è la serie di ondate di calore ad avere creato problemi, per la maggior parte. Emerge dai dati Agenas, agenzia nazionale sui servizi sanitari regionali. (immagine: repertorio, non strettamente connessa alla notizia) L'articolo Puglia: ai pronto soccorso 3223 accessi in un giorno, superati i livelli massimi di giugno ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 7 luglio 2022) Il 5 luglio si sono presentati aidegli ospedali pugliesipersone. In un solo. Ben più di quanto aaveva fatto registrare ildi maggior afflusso, 3096. Il corona virus c’entra in maniera marginale, con poco più di duecento pazienti, mentre è la serie di ondate di calore ad avere creato problemi, per la maggior parte. Emerge dai dati Agenas, agenzia nazionale sui servizi sanitari regionali. (immagine: repertorio, non strettamente connessa alla notizia) L'articolo: aiin undi...

