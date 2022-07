PSG | Donnarumma o Keylor Navas? La decisione di Galtier

Pubblicità

PianetaMilan : #PSG, #Donnarumma o #KeylorNavas? La decisione di #Galtier - sportli26181512 : Psg, fiducia a Donnarumma. Navas andrà via: ecco il prezzo: Il Psg ha voltato pagina e tra le novità stagionali c'è… - EnricoMonti18 : @LugoFernandes @guidotolomei Anche il PSG aveva speso 0 euro per Messi, Ramos, Donnarumma, Wijnaldum eppure si sono indignati tutti. - sportface2016 : #Psg, #Galtier ha deciso: sarà #Donnarumma il portiere titolare nella prossima stagione - pensier12542480 : @MilanNewsit Il PSG tiene tutti in sospeso, appena trapela che qualcuno puo' interessargli tutto si freeza , strate… -

Commenta per primo Ilha voltato pagina e tra le novità stagionali c'è la decisione sui portieri. Il titolare sarà, con Navas relegato alla panchina. Il costaricense potrebbe così pensare di andare via. ...Novità in casa, dove l'arrivo del nuovo direttore sportivo Campos e del tecnico Galtier ha rimescolato le carte ... il dualismo tra i portieri Gianluigie Keylor Navas starebbe per finire.Basta dualismo tra Gianluigi Donnarumma e Keylor Navas: l'ex portiere del Milan sarà il titolare a partire dalla prossima stagione, nonostante gli ultimi mesi difficili in quella appena conclusa. A de ...Il Paris Saint-Germain avrebbe fissato il prezzo per far partire l'estremo difensore costaricense Keylor Navas ...