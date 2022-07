Pace fatta tra Salmo e Fedez, l’abbraccio a San Siro: “Siamo diventati amici” (Di giovedì 7 luglio 2022) “Un brindisi alla felicità”, urla Fedez a San Siro sul palco di Salmo: è tra gli ospiti del suo concerto-evento allo Stadio Meazza di Milano, rimandato per due anni causa covid. Per Salmo è il battesimo del fuoco, la prima volta allo stadio San Siro, con una platea da oltre 50.000 persone e tanti ospiti sul palco, amici che si sono aggiunti alla sua festa e l’hanno impreziosita con duetti incredibili. Tra questi amici, anche Fedez. Sì, è il caso di inserirlo ormai tra i suoi amici, più che tra i suoi nemici. La Pace è fatta, infatti. La conferma arriva proprio a San Siro. “Vi ricordate quel litigio con Fedez?”, chiede ironicamente Salmo. E i ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) “Un brindisi alla felicità”, urlaa Sansul palco di: è tra gli ospiti del suo concerto-evento allo Stadio Meazza di Milano, rimandato per due anni causa covid. Perè il battesimo del fuoco, la prima volta allo stadio San, con una platea da oltre 50.000 persone e tanti ospiti sul palco,che si sono aggiunti alla sua festa e l’hanno impreziosita con duetti incredibili. Tra questi, anche. Sì, è il caso di inserirlo ormai tra i suoi, più che tra i suoi nemici. La, infatti. La conferma arriva proprio a San. “Vi ricordate quel litigio con?”, chiede ironicamente. E i ...

