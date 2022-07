Ostia, gli rubano il cellulare e tentano l’estorsione: in manette 3 giovani (Di giovedì 7 luglio 2022) Gli rubano il cellulare e tentando di estorcergli denaro. E’ successo ad Ostia, dove i poliziotti del X Distretto Lido hanno arrestato 3 cittadini egiziani, 2 di 19 anni ed 1 di 20, per tentata estorsione aggravata in concorso. Subìto il furto del proprio cellulare, un ragazzo aveva fatto denuncia negli uffici di Polizia ad Ostia. Poco dopo era stato contattato, sul telefono della fidanzata, da una persona con accento straniero che si era offerta di restituirgli il maltolto in cambio di un caffè che, durante una successiva chiamata, si era trasformato in 150 euro. Chiamato l’1 1 2, Numero Unico Emergenze Europeo, la vittima ha raccontato cosa stesse accadendo ed immediatamente sono arrivate 2 pattuglie del X Distretto che, grazie alla geolocalizzazione avvenuta tramite il telefonino della ragazza, sono ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 luglio 2022) Gliile tentando di estorcergli denaro. E’ successo ad, dove i poliziotti del X Distretto Lido hanno arrestato 3 cittadini egiziani, 2 di 19 anni ed 1 di 20, per tentata estorsione aggravata in concorso. Subìto il furto del proprio, un ragazzo aveva fatto denuncia negli uffici di Polizia ad. Poco dopo era stato contattato, sul telefono della fidanzata, da una persona con accento straniero che si era offerta di restituirgli il maltolto in cambio di un caffè che, durante una successiva chiamata, si era trasformato in 150 euro. Chiamato l’1 1 2, Numero Unico Emergenze Europeo, la vittima ha raccontato cosa stesse accadendo ed immediatamente sono arrivate 2 pattuglie del X Distretto che, grazie alla geolocalizzazione avvenuta tramite il telefonino della ragazza, sono ...

