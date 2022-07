Mozzarella di Bufala | Da un test sulla qualità scoperta la migliore in un supermercato

Leggi su curiosauro

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ladiè un alimento davvero molto apprezzato. Un prodotto italiano che è conosciuto in tutto il mondo. Non sempre però si trova unain grado di soddisfare tutti i palati, soprattutto quelli più sopraffini… Secondo un’analisi comparativa effettuata da Altroconsumo nel 2018 alsarebbe possibile trovare e acquistare un’ottimadicampana, senza insomma dover ricorrere necessariamente a negozi di prodotti tipici specializzati in tal senso. Lariscontrata è davvero alta…diDa unla– curiosauro.itUn’analisi comparativa per analisi ...