Monza, Galliani: 'Abbiamo parlato con l'Inter di Pinamonti. Blitz per Icardi? Parigi è più glamour di Sarajevo' (Di giovedì 7 luglio 2022) Adriano Galliani ha parlato del mercato del Monza durante la presentazione della nuova divisa del club, sponsorizzata Motorola: "Contatti... Leggi su calciomercato (Di giovedì 7 luglio 2022) Adrianohadel mercato deldurante la presentazione della nuova divisa del club, sponsorizzata Motorola: "Contatti...

Pubblicità

DiMarzio : .@ACMonza I Contatto Galliani-Wanda Nara per #Icardi. Il sogno è una coppia con #Dybala - MCriscitiello : Esclusiva Monza, Galliani prova il blitz: incontro al Bulgari per Casale del Verona #Sportitaliamercato… - ilfumalu : @marifcinter Con la formula della recompra Pinamonti potrebbe essere un affare per tutti Monza Inter giocatore Gioc… - Luxgraph : Galliani: 'Dzeko e Icardi al Monza? Inutile smentire voci di mercato' - gilnar76 : Petagna-Monza: Galliani sorprende tutti, l’annuncio sulla trattativa #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… -