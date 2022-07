Marmolada | trovati altri resti di dispersi Il bilancio delle vittime è di 10 morti

(Di giovedì 7 luglio 2022)di escursionisti sono stati risul luogo della tragedia della. Isono stati rinel corso della ricognizione “vista-udito”. Ad oggi ilè di 10 deceduti e 3. Il numero si è aggiornato dopo il ritrovamento in tarda mattinata del corpo della decima vittima. L’agenzia di stampa Ansa fa sapere che dovrebbero arrivare già domani mattina i primi risultati dal Ris di Parma, che dovrebbe ricondurre tutti i reperti sia organici che tecnici alle. La fase successiva sarà invece comparare questi Dna con quelli prelevati ai parenti per dare un nome ai corpi ancora non identificati. L’agenzia di stampa Agi scrive che l’attività è molto delicata perché potrebbero verificarsi nuovi ...

...della Repubblica Ceca e quindi il controllo dei numeri le vittime della tragedia della... Successivamente i soccorritori hannoi resti di un'altra persona. C'è ancora un disperso....con i 2 cani della guardia di finanza specializzati sono rientrati a Canazei al termine delle operazioni di ricerca via terra nell'area interessata dal distacco del ghiacciaio della, a ...In relazione alla tragedia della Marmolada dei giorni scorsi, i ricercatori del Gruppo di lavoro glaciologico-geofisico per le ricerche sulla Marmolada, che da vent’anni studiano il ghiacciaio, hanno ...Il ghiacciaio della Marmolada, se l’andamento sarà questo ... Nel lungo termine l’unica azione efficace è quella di trovare un accordo globale che consenta la riduzione dell’emissione di gas-serra per ...