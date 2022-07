Maneskin, il parere di Antonella Viola: «Non diamo colpa ai giovani» (Di giovedì 7 luglio 2022) In un’intervista a La Stampa l’immunologa ha parlato dopo le richieste di spostamento del concerto Antonella Viola non ci sta. nelle ultimi giorni, diversi medici hanno chiesto ai Maneskin e al suo frontman Damiano di spostare il concerto del Circo Massimo. Troppo pericolosa la situazione contagi tale da chiedere uno spostamento di un evento di massa. L’immunologa Antonella Viola dà però un parere diverso e parla dalle pagine di “La Stampa”. Caso Maneskin, le parole di Antonella Viola «Francamente, io non lo ritengo né giusto né sostenibile. Se all’inizio della pandemia non avevamo altri strumenti che le restrizioni e le rinunce, oggi abbiamo vaccini e farmaci che, se usati correttamente, possono permetterci di convivere con il virus e ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 7 luglio 2022) In un’intervista a La Stampa l’immunologa ha parlato dopo le richieste di spostamento del concertonon ci sta. nelle ultimi giorni, diversi medici hanno chiesto aie al suo frontman Damiano di spostare il concerto del Circo Massimo. Troppo pericolosa la situazione contagi tale da chiedere uno spostamento di un evento di massa. L’immunologadà però undiverso e parla dalle pagine di “La Stampa”. Caso, le parole di«Francamente, io non lo ritengo né giusto né sostenibile. Se all’inizio della pandemia non avevamo altri strumenti che le restrizioni e le rinunce, oggi abbiamo vaccini e farmaci che, se usati correttamente, possono permetterci di convivere con il virus e ...

