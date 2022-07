Maltempo, allerta: da stasera codice arancione per quasi tutta la Puglia, escluso il Salento Protezione civile, previsioni meteo (Di giovedì 7 luglio 2022) Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta dalle 20 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati o moderati fino a localmente elevati sulla Puglia centro-settentrionale, dove assumeranno carattere di persistenza. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte Protezione civile della Puglia. L'articolo Maltempo, allerta: da stasera codice arancione per quasi tutta la ... Leggi su noinotizie (Di giovedì 7 luglio 2022) Il dipartimento dellaha emesso per lal’dalle 20 per ventiquattro ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati o moderati fino a localmente elevati sullacentro-settentrionale, dove assumeranno carattere di persistenza. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità , frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fontedella. L'articolo: daperla ...

