L'Occidente non ha una strategia comune per la Libia (e il Mediterraneo)

Mario Draghi nella sua visita ad Ankara ha discusso con Recep Tayyp Erdogan anche del dossier Libia, ma nel merito è risaltata la grande debolezza non tanto del presidente del Consiglio italiano, quanto dell'Europa e dell'intero Occidente, emersa nelle generiche frasi del comunicato finale: «Bilanciamento degli interessi comuni nel processo di riconciliazione nazionale». Questo, all'indomani di un fondamentale vertice Nato a Madrid nel quale, ben stranamente, di Libia e quadrante Mediterraneo e africano praticamente non si è discusso. In Libia, Erdogan è un player potente e fondamentale che si garantisce il controllo armato della Tripolitania con i suoi militari, i suoi droni e la sua grande base aerea di al Watiya e la sua base navale di al Khums. L'Italia invece, come l'Europa e L'Occidente, ...

