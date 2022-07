La tempesta di abbatte su Todi, si riparte venerdì 8 luglio con Gigante-Cachin (Di giovedì 7 luglio 2022) tempesta a Todi, cancellati tutti gli incontri in programma giovedì 7 luglio agli Internazionali di Tennis Città di Todi Sidernestor Tennis Cup. La giornata, iniziata regolarmente con le sfide del Centrale e del Grandstand, è stata condizionata dalla tempesta che si è abbattuta sulla cittadina umbra. Al momento dell’interruzione erano in campo Matteo Gigante e Pedro Cachin, che si sono fermati sul punteggio di 5-4 per l’azzurro, al servizio per il set. Sul Grandstand l’argentino Santiago Rodriguez Taverna si era appena aggiudicato per 6-2 il primo parziale contro Daniel Dutra Da Silva e guidava per 2-1 nel secondo. Il piccolo stop odierno non sarà comunque un problema per il prosieguo del Challenger organizzato da MEF Tennis Events. venerdì 8 ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022), cancellati tutti gli incontri in programma giovedì 7agli Internazionali di Tennis Città diSidernestor Tennis Cup. La giornata, iniziata regolarmente con le sfide del Centrale e del Grandstand, è stata condizionata dallache si è abbattuta sulla cittadina umbra. Al momento dell’interruzione erano in campo Matteoe Pedro, che si sono fermati sul punteggio di 5-4 per l’azzurro, al servizio per il set. Sul Grandstand l’argentino Santiago Rodriguez Taverna si era appena aggiudicato per 6-2 il primo parziale contro Daniel Dutra Da Silva e guidava per 2-1 nel secondo. Il piccolo stop odierno non sarà comunque un problema per il prosieguo del Challenger organizzato da MEF Tennis Events.8 ...

