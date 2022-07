Jerry Harris, il divo di Netflix si rivela “pedofilo seriale”: condannato a 12 anni per abusi sessuali su minori (Di giovedì 7 luglio 2022) Scoppia lo scandalo su un’altra stella della tv. Jeremiah “Jerry” Harris, una delle star della docu-serie Cheer di Netflix è stato condannato per crimini sessuali contro minori. L’attore, secondo quanto riferisce il sito della Bbc, dovrà scontare 12 anni di carcere. La notizia, sebbene sia la cronaca di una sentenza annunciata, suscita sconcerto e indignazione, e si aggiunge a quella che sembra essere diventata una interminabile serie di oltraggiosi precedenti osceni che negli ultimi anni hanno terremotato il dorato mondo dei vip. La star di Netflix Jerry Harris condannato a 12 anni per abusi sessuali su minori Poca ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Scoppia lo scandalo su un’altra stella della tv. Jeremiah “, una delle star della docu-serie Cheer diè statoper criminicontro. L’attore, secondo quanto riferisce il sito della Bbc, dovrà scontare 12di carcere. La notizia, sebbene sia la cronaca di una sentenza annunciata, suscita sconcerto e indignazione, e si aggiunge a quella che sembra essere diventata una interminabile serie di oltraggiosi precedenti osceni che negli ultimihanno terremotato il dorato mondo dei vip. La star dia 12persuPoca ...

