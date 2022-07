Inter, Schira: “Contatti continui con Bremer” (Di giovedì 7 luglio 2022) Inter Schira- L’Inter continua il suo mercato, Marotta e Ausilio provano a rendere la squadra sempre più competitiva a mister Inzaghi. L’acquisto di Lukaku e Bellanova ha sicuramente alzato l’asticella ma ora bisogna virare anche in difesa vista la probabile partenza di Skriniar direzione Psg. . Si lavora in entrata, con il probabile addio di Skriniar che sarà il sacrificato per sistemare i conti in bilancio, l’Inter andrà diretta su Bremer. La squadra allenata da Inzaghi è ritornata in gruppo da poco e il giocatore slovacco dovrebbe raggiungere la sua ormai ex squadra il 10 Luglio alla Pinetina. Il PSG sembra davvero far sul serio ed è pronta a offrire i 70 milioni tanto richiesti dai neroazzurri per lasciarsi sfuggire il pilastro ex Sampdoria. Il profilo adatto per sostituirlo è senza ombra di ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 7 luglio 2022)- L’continua il suo mercato, Marotta e Ausilio provano a rendere la squadra sempre più competitiva a mister Inzaghi. L’acquisto di Lukaku e Bellanova ha sicuramente alzato l’asticella ma ora bisogna virare anche in difesa vista la probabile partenza di Skriniar direzione Psg. . Si lavora in entrata, con il probabile addio di Skriniar che sarà il sacrificato per sistemare i conti in bilancio, l’andrà diretta su. La squadra allenata da Inzaghi è ritornata in gruppo da poco e il giocatore slovacco dovrebbe raggiungere la sua ormai ex squadra il 10 Luglio alla Pinetina. Il PSG sembra davvero far sul serio ed è pronta a offrire i 70 milioni tanto richiesti dai neroazzurri per lasciarsi sfuggire il pilastro ex Sampdoria. Il profilo adatto per sostituirlo è senza ombra di ...

