Il peperone, ortaggio estivo con gusto deciso e notevoli proprietà nutritive (Di giovedì 7 luglio 2022) Ortaggi estivi, tra i più golosi in assoluto, i peperoni abbinano a un gusto forte e deciso una grande varietà di proprietà nutritive benefiche per il nostro corpo.Nel banco ortofrutticolo siamo abituato a vedere tre tipologie di peperoni, che si distinguono per il loro colore. Ciascuno di essi, giallo, rosso o verde, hanno diverse caratteristiche, a livello sia di gusto che si nutrimento.Il peperone giallo deve il suo colore al betacarotene, un antiossidante che viene convertito dal nostro organismo in Vitamina A. Questa contribuisce a metabolizzare il ferro e fa bene a pelle, vista e sistema immunitario. La Vitamina A agisce anche nella produzione di melanina e quindi favorisce un’abbronzatura dorata.Il peperone rosso è ricchissimo di vitamine. Basta pensare che 100 ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) Ortaggi estivi, tra i più golosi in assoluto, i peperoni abbinano a unforte euna grande varietà dibenefiche per il nostro corpo.Nel banco ortofrutticolo siamo abituato a vedere tre tipologie di peperoni, che si distinguono per il loro colore. Ciascuno di essi, giallo, rosso o verde, hanno diverse caratteristiche, a livello sia diche si nutrimento.Ilgiallo deve il suo colore al betacarotene, un antiossidante che viene convertito dal nostro organismo in Vitamina A. Questa contribuisce a metabolizzare il ferro e fa bene a pelle, vista e sistema immunitario. La Vitamina A agisce anche nella produzione di melanina e quindi favorisce un’abbronzatura dorata.Ilrosso è ricchissimo di vitamine. Basta pensare che 100 ...

