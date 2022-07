GP Austria, Zhou: "Non vedo l'ora di tornare in pista!" (Di giovedì 7 luglio 2022) Guanyu Zhou sarà regolarmente al via del gran premio d'Austria, previsto per questo week end sul circuito del Red Bull Ring. Il pilota cinese dell'Alfa Romeo, protagonista domenica scorsa di uno ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 7 luglio 2022) Guanyusarà regolarmente al via del gran premio d', previsto per questo week end sul circuito del Red Bull Ring. Il pilota cinese dell'Alfa Romeo, protagonista domenica scorsa di uno ...

Pubblicità

FraInter86 : RT @casco_pod: CASCO EPISODIO 16 OUT NOW! Un GP di Gran Bretagna epico, la prima di Carlos, il botto di Zhou, Hamilton che quasi la vince…p… - vox2box : RT @casco_pod: CASCO EPISODIO 16 OUT NOW! Un GP di Gran Bretagna epico, la prima di Carlos, il botto di Zhou, Hamilton che quasi la vince…p… - FrensRuggeri : RT @casco_pod: CASCO EPISODIO 16 OUT NOW! Un GP di Gran Bretagna epico, la prima di Carlos, il botto di Zhou, Hamilton che quasi la vince…p… - casco_pod : CASCO EPISODIO 16 OUT NOW! Un GP di Gran Bretagna epico, la prima di Carlos, il botto di Zhou, Hamilton che quasi l… - infoitsport : Zhou e Albon idonei a correre in Austria -