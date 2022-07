Gazzetta: Spalletti spinge per Deulofeu-Barak. Se parte Osimhen la scelta è Broja. Per la fascia spunta Kostic (Di giovedì 7 luglio 2022) La Gazzetta dello Sport fa una panoramica sui nomi indicati da Spalletti per il mercato. Innanzitutto a centrocampo. Se dovesse partire Fabian Ruiz, il preferito sarebbe Barak. “E allora ecco che a centrocampo, settore nel quale qualcuno alla fine partirà, diventa importante un profilo come il ceco del Verona Antonin Barak, fra i primi della lista. Anche perché se partisse uno come Fabian Ruiz, significa dover rimpiazzare anche i 7 gol segnati dallo spagnolo in una squadra che ha fatto poche reti con gli esterni offensivi e dunque dovrà reinventarsi vie del gol”. Per le fasce, al tecnico piacciono Deulofeu e Kostic. “E se oltre a Insigne partirà pure Politano, serviranno uomini nuovi capaci di segnare e mandare in gol i compagni. Gerard Deulofeu, catalano dell’Udinese, ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 7 luglio 2022) Ladello Sport fa una panoramica sui nomi indicati daper il mercato. Innanzitutto a centrocampo. Se dovesse partire Fabian Ruiz, il preferito sarebbe. “E allora ecco che a centrocampo, settore nel quale qualcuno alla fine partirà, diventa importante un profilo come il ceco del Verona Antonin, fra i primi della lista. Anche perché se partisse uno come Fabian Ruiz, significa dover rimpiazzare anche i 7 gol segnati dallo spagnolo in una squadra che ha fatto poche reti con gli esterni offensivi e dunque dovrà reinventarsi vie del gol”. Per le fasce, al tecnico piacciono. “E se oltre a Insigne partirà pure Politano, serviranno uomini nuovi capaci di segnare e mandare in gol i compagni. Gerard, catalano dell’Udinese, ...

