Gattuso fuma in allenamento: il video fa infuriare il Valencia (Di giovedì 7 luglio 2022) Gennaro Gattuso è stato ripreso mentre fuma una sigaretta elettronica durante un allenamento del Valencia. Il video dell’allenatore italiano ex Napoli sta facendo il giro del web, ma soprattutto ha provocato la reazione piccata da parte del club spagnolo. Il Valencia sta preparando la nuova stagione in vista dell’avvio della Liga e Gattuso è stato beccato mentre fumava una sigaretta elettronica a bordo campo mentre i suoi giocatori si allenavano. Insomma un comportamento non proprio esemplare quello dell’allenatore calabrese. Il video di Gattuso che fuma sul campo di allenamento del Valencia ha provocato diverse reazioni sui social, tra cui alcune anche molto stizzite. ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 7 luglio 2022) Gennaroè stato ripreso mentreuna sigaretta elettronica durante undel. Ildell’allenatore italiano ex Napoli sta facendo il giro del web, ma soprattutto ha provocato la reazione piccata da parte del club spagnolo. Ilsta preparando la nuova stagione in vista dell’avvio della Liga eè stato beccato mentreva una sigaretta elettronica a bordo campo mentre i suoi giocatori si allenavano. Insomma un comportamento non proprio esemplare quello dell’allenatore calabrese. Ildichesul campo didelha provocato diverse reazioni sui social, tra cui alcune anche molto stizzite. ...

