Formula 1 - GP d' Austria | a tutto gas tra le colline della Stiria

(Di giovedì 7 luglio 2022) Negli occhi abbiamo ancora le immagini del terribile incidente di Guanyu Zhou a Silverstone, la lotta a cinque per il podio a pochi giri dalla fine, il volto deluso di Leclerc per aver perso un'occasione e quello sorridente di Carlos Sainz davanti alla prima vittoria in carriera. Neanche il tempo di metabolizzareche si torna in pista, a Spielberg, per il Gran Premio d'. Ottovolanteco. Il Red Bull Ring è un vero e proprio ottovolante, un circuito corto e veloce con appena dieci curve e continui saliscendi. Cronometro alla mano, basta poco più di un minuto per un giro veloce a bordo di una1. Nel primo settore viene premiata la potenza del motore, perché le vetture devono sfrecciare lungo i rettilinei in salita, separati da curve lente verso destra. Poi inizia l'altra parte del circuito, ...