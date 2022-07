F1 Gp Austria 2022, Leclerc: 'Ho fiducia nella Ferrari' - Sport - Formula1 - quotidiano.net (Di giovedì 7 luglio 2022) Carlos Sainz e Charles Leclerc Spielberg (Austria), 7 luglio 2022 - Charles Leclerc e Carlos Sainz sono tornati a parlare, alla vigilia del Gran Premio d'Austria e a pochi giorni dal GP di Gran ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Carlos Sainz e CharlesSpielberg (), 7 luglio- Charlese Carlos Sainz sono tornati a parlare, alla vigilia del Gran Premio d'e a pochi giorni dal GP di Gran ...

