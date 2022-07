Davide Silvestri svela ha invitato Jessica, Katia, Giucas e Barù al matrimonio (Di giovedì 7 luglio 2022) Davide Silvestri è stato uno dei concorrenti della casa che ha chiuso nell’ultimo giorno la porta rossa del Grande Fratello Vip 6. Ma nonostante ciò, gli invitati al suo matrimonio erano veramente pochi. Ora, a nozze concluse, ha spiegato perché. Davide Silvestri svela come ha scelto gli invitati al matrimonio ex concorrenti del GF VIP 6 L’attore è stato una grande sorpresa del reality di Canale 5. Arrivato secondo classificato, in realtà fino a qualche settimana prima sembrava destinato ad uscire dalla casa perché riusciva a salvarsi per il rotto della cuffia. Spesso accusato di essere un “concorrente- comodino” che non si esponeva mai abbastanza, nell’ultimo mese all’interno della casa ha discusso, polemizzato e creato dinamiche come non mai. Ma se, a vederlo in ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 7 luglio 2022)è stato uno dei concorrenti della casa che ha chiuso nell’ultimo giorno la porta rossa del Grande Fratello Vip 6. Ma nonostante ciò, gli invitati al suoerano veramente pochi. Ora, a nozze concluse, ha spiegato perché.come ha scelto gli invitati alex concorrenti del GF VIP 6 L’attore è stato una grande sorpresa del reality di Canale 5. Arrivato secondo classificato, in realtà fino a qualche settimana prima sembrava destinato ad uscire dalla casa perché riusciva a salvarsi per il rotto della cuffia. Spesso accusato di essere un “concorrente- comodino” che non si esponeva mai abbastanza, nell’ultimo mese all’interno della casa ha discusso, polemizzato e creato dinamiche come non mai. Ma se, a vederlo in ...

