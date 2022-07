Covid, Usa: “Test in quattro ore rileva le varianti del coronavirus: Delta, Mu, Lambda, Omicron” (Di giovedì 7 luglio 2022) Come un sequenziamento ma più veloce. È il Test rapido che rileva in sole quattro ore le varianti del coronavirus presenti nell’organismo dei soggetti positivi al Covid-19. Si chiama CoVarScan e come riporta la Cnn ad annunciare la sua sicurezza ed efficacia sono stati i ricercatori dell’UT Southwestern Medical Center di Dallas in Texas con un articolo apparso a maggio scorso sulla rivista medica Clinical Chemistry. In questi giorni in cui Omicron 5 sta dilagando in Europa conoscere la variante da cui si viene colpiti può essere fondamentale. L’Italia – come gran parte dell’Europa – infatti resta interamente in rosso scuro, la fascia di maggiore rischio per Covid nella mappa a colori dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Come un sequenziamento ma più veloce. È ilrapido chein soleore ledelpresenti nell’organismo dei soggetti positivi al-19. Si chiama CoVarScan e come riporta la Cnn ad annunciare la sua sicurezza ed efficacia sono stati i ricercatori dell’UT Southwestern Medical Center di Dallas in Texas con un articolo apparso a maggio scorso sulla rivista medica Clinical Chemistry. In questi giorni in cui5 sta dilagando in Europa conoscere la variante da cui si viene colpiti può essere fondamentale. L’Italia – come gran parte dell’Europa – infatti resta interamente in rosso scuro, la fascia di maggiore rischio pernella mappa a colori dell’Ecdc (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle ...

