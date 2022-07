Covid oggi Lombardia, 13.595 contagi e 17 morti: a Milano 1.863 casi (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.595 i nuovi contagi da Covid in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 7 luglio. Si registrano inoltre altri 17 morti. A Milano sono 1.863 casi i nuovi casi. 40.915 il totale di vittime nella regione da inizio pandemia. Sono 52.770 i tamponi effettuati mentre il rapporto test/positivi si attesta al 25,7%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 26 (-3) e aumentano quelli nei reparti ordinari: 1.215 (+44). Sono 4.610 i nuovi positivi al Covid registrati nella provincia di Milano nelle ultime 24 ore. Lo rende noto Regione Lombardia. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 1.101 nuovi casi, a Brescia 1.634, a Como 673, a Cremona 472, a Lecco ... Leggi su italiasera (Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – Sono 13.595 i nuovidainsecondo il bollettino di, 7 luglio. Si registrano inoltre altri 17. Asono 1.863i nuovi. 40.915 il totale di vittime nella regione da inizio pandemia. Sono 52.770 i tamponi effettuati mentre il rapporto test/positivi si attesta al 25,7%. Calano i ricoveri in terapia intensiva: 26 (-3) e aumentano quelli nei reparti ordinari: 1.215 (+44). Sono 4.610 i nuovi positivi alregistrati nella provincia dinelle ultime 24 ore. Lo rende noto Regione. Quanto alle altre province lombarde, a Bergamo si registrano 1.101 nuovi, a Brescia 1.634, a Como 673, a Cremona 472, a Lecco ...

