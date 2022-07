Covid, contagi di 100 volte superiori a quelli di un anno fa (Di giovedì 7 luglio 2022) ”In tutta Italia abbiamo i pronto soccorso che esplodono a causa del Covid. Rispetto alla stessa settimana di luglio dello scorso anno abbiamo 100 volte in più di contagi e ricoveri 4 volte superiori”. Lo ha detto Enrico Coscioni, presidente Agenas e del Comitato scientifico Laboratorio Sanità 20/30, in occasione della manifestazione ‘Laboratorio Sanità 20/30’ a Città della Scienza. La manifestazione, ha sottolineato Coscioni, ”costituisce un momento importante di confronto con le migliori menti che si occupano di programmazione sanitaria sebbene stiamo vivendo un momento in cui le criticità sono fortissime a causa del Covid”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 luglio 2022) ”In tutta Italia abbiamo i pronto soccorso che esplodono a causa del. Rispetto alla stessa settimana di luglio dello scorsoabbiamo 100in più die ricoveri 4”. Lo ha detto Enrico Coscioni, presidente Agenas e del Comitato scientifico Laboratorio Sanità 20/30, in occasione della manifestazione ‘Laboratorio Sanità 20/30’ a Città della Scienza. La manifestazione, ha sottolineato Coscioni, ”costituisce un momento importante di confronto con le migliori menti che si occupano di programmazione sanitaria sebbene stiamo vivendo un momento in cui le criticità sono fortissime a causa del”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

