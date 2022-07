Corruzione, arresti nel centrosinistra leccese: ci sono anche un ex assessore di Emiliano e 2 sindaci (Di giovedì 7 luglio 2022) Ci sono i concorsi e dunque le assunzioni nella sanità, in particolare in relazione ai centri di procreazione assistita, al centro di un’indagine della Guardia di Finanza di Lecce che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronto di 11 persone, indagate per ipotesi di reato di Corruzione, traffico di influenze illecite e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici. Le misure, emessa dal Gip di Lecce, hanno colpito diversi esponenti politici di centrosinistra, oltre che imprenditori e dirigenti medici. I politici arrestati nell’inchiesta di Lecce sulla Corruzione nella sanità Agli arresti domiciliari sono finiti Salvatore Ruggieri, ex senatore ed ex assessore regionale al Welfare nella giunta Emiliano, esponente del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Cii concorsi e dunque le assunzioni nella sanità, in particolare in relazione ai centri di procreazione assistita, al centro di un’indagine della Guardia di Finanza di Lecce che ha portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronto di 11 persone, indagate per ipotesi di reato di, traffico di influenze illecite e falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici. Le misure, emessa dal Gip di Lecce, hanno colpito diversi esponenti politici di, oltre che imprenditori e dirigenti medici. I politici arrestati nell’inchiesta di Lecce sullanella sanità Aglidomiciliarifiniti Salvatore Ruggieri, ex senatore ed exregionale al Welfare nella giunta, esponente del ...

SecolodItalia1 : Corruzione, arresti nel centrosinistra leccese: ci sono anche un ex assessore di Emiliano e 2 sindaci… - News24_it : Inchiesta sanità, corruzione e posti di lavoro in cambio di denaro: in cinque ai domiciliari - LeccePrima - AnsaPuglia : Corruzione in concorsi sanità, arresti nel Salento. Undici misure cautelari, coinvolti due sindaci #ANSA - corrmezzogiorno : #Palermo Corruzione e truffe sui fondi Ue: coinvolti funzionari della Regione - MessinaMag : Corruzione e truffa ai danni dell’Unione Europea sui fondi per l’agricoltura, con funzionari della Regione sicilian… -