Concerti dell’estate 2022 | al via il super tour di Francesco De Gregori e Antonello Venditti

Leggi su amica

(Di giovedì 7 luglio 2022)De, 71 anni, e, 73: grande energia e bella musica sul palco del loroche li porterà in estate in location all’aperto in tutta Italia per poi proseguire nei teatri. Scopri date e info nel nostro articolo (foto Roberto Panucci/uff stampa)De, ovvero l’energia non ha età, così come la buona musica. E la coppia d’oro della canzone italiana è pronta a portarne in abbondanza sui palchi di tutta Italia, insieme alla sua band. Prende il via il 7 luglio, da Ferrara, ildei due artisti romani: per ogni serata una trentina di canzoni scritte nell’arco di cinque decenni, riportate nella scena musicale di oggi, e cantate a due voci. ...