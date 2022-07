CALCIOMERCATO MILAN – Ziyech: il punto e le ultime / News (Di giovedì 7 luglio 2022) Il primo obiettivo di CALCIOMERCATO del MILAN è ora Hakim Ziyech, marocchino classe 1993 del Chelsea, che può partire. Costa circa 28 milioni, ma bisogna trovare la formula giusta. Nella video News tutte le ultime e i dettagli della trattativa. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 luglio 2022) Il primo obiettivo didelè ora Hakim, marocchino classe 1993 del Chelsea, che può partire. Costa circa 28 milioni, ma bisogna trovare la formula giusta. Nella videotutte lee i dettagli della trattativa.

