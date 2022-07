Calciomercato Milan – Dybala accetta l’Inter. Ma non vuole aspettare (Di giovedì 7 luglio 2022) Paulo Dybala, obiettivo di Calciomercato (secondario) anche del Milan, avrebbe detto di sì alla proposta di contratto di Giuseppe Marotta Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 luglio 2022) Paulo, obiettivo di(secondario) anche del, avrebbe detto di sì alla proposta di contratto di Giuseppe Marotta

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: #Ibrahimovic rinnova. Accordo raggiunto: le ultime - DiMarzio : . @acmilan, nuovi contatti per #RenatoSanches. In difesa piace #Tanganga - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan: le ultime su #DeKetelaere, #RenatoSanches, #Ziyech e su un giovane talento per i… - tw_azuech : Sempre interessante il calciomercato estivo. Nel caso specifico di noi #milan isti, quello degli altri ovviamente. ?? - MilanNewsit : Il Milan gioca d'anticipo per Tommaso Mancini. Due giorni fa l'agente a Casa Milan -