Calcio: Boca Juniors, esonerato il tecnico Battaglia (Di giovedì 7 luglio 2022) Buenos Aires, 7 lug. -(Adnkronos) - Sebastian Battaglia non è più l'allenatore del Boca Juniors. Lo annuncia il club argentino sui propri profili social. L'ex centrocampista, bandiera degli Xeneizes, con quasi 300 presenza, paga l'eliminazione agli ottavi di Libertadores per mano del Velez. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Buenos Aires, 7 lug. -(Adnkronos) - Sebastiannon è più l'allenatore del. Lo annuncia il club argentino sui propri profili social. L'ex centrocampista, bandiera degli Xeneizes, con quasi 300 presenza, paga l'eliminazione agli ottavi di Libertadores per mano del Velez.

