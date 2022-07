Bimbo di 6 anni muore in vacanza a Sharm: anche il papà in fin di vita (Di giovedì 7 luglio 2022) Finalmente erano arrivate le ferie. Quei 15 giorni di vacanza che tanto aspettavano. La famiglia italiana aveva organizzato il viaggio nei minimi dettagli, la voglia di partire dopo due anni di stop era tanta. Il Bimbo non vedeva l’ora di poter vedere Sharm e i genitori di riposarsi un po’. Non volevano altro che stare bene, insieme. Ma è crollato tutto. Leggi anche: Santa Severa, la tragedia del piccolo Francesco morto a 2 anni: indagato anche il bagnino Cos’è successo La famiglia palermitana si trovava da qualche giorno a Sharm El Sheik. Dopo varie ricerche avevano deciso di prenotare nel resort in cui poi è avvenuta la disgrazia. Tutto sarebbe partito però Venerdì scorso. Stavano mangiando tranquilli nella struttura quando hanno iniziato a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 luglio 2022) Finalmente erano arrivate le ferie. Quei 15 giorni diche tanto aspettavano. La famiglia italiana aveva organizzato il viaggio nei minimi dettagli, la voglia di partire dopo duedi stop era tanta. Ilnon vedeva l’ora di poter vederee i genitori di riposarsi un po’. Non volevano altro che stare bene, insieme. Ma è crollato tutto. Leggi: Santa Severa, la tragedia del piccolo Francesco morto a 2: indagatoil bagnino Cos’è successo La famiglia palermitana si trovava da qualche giorno aEl Sheik. Dopo varie ricerche avevano deciso di prenotare nel resort in cui poi è avvenuta la disgrazia. Tutto sarebbe partito però Venerdì scorso. Stavano mangiando tranquilli nella struttura quando hanno iniziato a ...

