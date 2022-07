Atletica Under 18, Furlani fa bis agli Europei: salto in lungo e in alto da oro (Di giovedì 7 luglio 2022) Gerusalemme – Fantastico Mattia Furlani. Arriva la seconda medaglia d’oro agli Europei Under 18 di Gerusalemme per l’azzurro con il trionfo nel salto in alto, dopo lo strepitoso successo nel lungo di martedì sera. È una doppietta sensazionale, in una splendida mattinata per la squadra italiana che festeggia anche due argenti nella marcia. Ma il protagonista è ancora il reatino, atleta-simbolo della manifestazione per aver conquistato due titoli individuali. E ancora con una prova di carattere e di qualità agonistiche straordinarie. Il salto vincente è a 2,15 alla seconda prova, una quota che soltanto l’azzurro riesce a superare dopo aver rischiato di rimanere fuori dal podio. Alla misura precedente di ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 7 luglio 2022) Gerusalemme – Fantastico Mattia. Arriva la seconda meda d’oro18 di Gerusalemme per l’azzurro con il trionfo nelin, dopo lo strepitoso successo neldi martedì sera. È una doppietta sensazionale, in una splendida mattinata per la squadra italiana che festeggia anche due argenti nella marcia. Ma il protagonista è ancora il reatino, atleta-simbolo della manifestazione per aver conquistato due titoli individuali. E ancora con una prova di carattere e di qualità agonistiche straordinarie. Ilvincente è a 2,15 alla seconda prova, una quota che soltanto l’azzurro riesce a superare dopo aver rischiato di rimanere fuori dal podio. Alla misura precedente di ...

