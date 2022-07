“Addio”. Paolo Belli, gravissimo lutto: un momento triste e devastante (Di giovedì 7 luglio 2022) Negli anni, ormai davvero tanti quelli che lo separano dal suo esordio nel mondo dello spettacolo e soprattutto del piccolo schermo, Paolo Belli ha saputo rapire il cuore dei suoi telespettatori, ed ascoltatori, restandoci ben saldo. Gli stessi che attualmente stanno cercando di dargli sostegno, la sua amata mamma è venuta a mancare nelle ultime ore, lasciandolo nel forte dolore di orfano. La donna in passato aveva gestito un bar, un forno ed una rosticceria in una frazione del comune di Casalgrande (Reggio Emilia), Salvaterra. Era quella la piccola cittadina dove abitava la mamma di Paolo Belli, che oggi si trova a dover affrontare un dolore che si immagina sin da bambini, ma al quale non si è mai davvero pronti. Per questo, i fan stanno cercando di supportarlo sui social. Paolo ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 7 luglio 2022) Negli anni, ormai davvero tanti quelli che lo separano dal suo esordio nel mondo dello spettacolo e soprattutto del piccolo schermo,ha saputo rapire il cuore dei suoi telespettatori, ed ascoltatori, restandoci ben saldo. Gli stessi che attualmente stanno cercando di dargli sostegno, la sua amata mamma è venuta a mancare nelle ultime ore, lasciandolo nel forte dolore di orfano. La donna in passato aveva gestito un bar, un forno ed una rosticceria in una frazione del comune di Casalgrande (Reggio Emilia), Salvaterra. Era quella la piccola cittadina dove abitava la mamma di, che oggi si trova a dover affrontare un dolore che si immagina sin da bambini, ma al quale non si è mai davvero pronti. Per questo, i fan stanno cercando di supportarlo sui social....

