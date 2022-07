(Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – “Su oltre un milione di malati cronici di demenza, 3 milioni sono i numeri del mondo dei. La contemporaneità ci obbliga a guardare questi dati e a pensare con quali soluzioni affrontarli. E non si può prescindere da quelle innovazioni che il mondo digitale ci ha fatto conoscere. Credo sia l’unico modo per gestire quei numeri. Ovviamente in modo intelligente, con algoritmi e aiuti che il digitale porta, ma senza dimenticare quella relazione umana che fa la differenza. Il”. A spiegarlo oggi è stata Elena, presidente diSpa, oggi durante un incontro promosso dalla sua start-up Careapt, dedicata proprio allo sviluppo di soluzioni di digital health per persone con malattie croniche. Un momento di confronto tra clinici esperti di demenze, aziende, ...

Pubblicità

lifestyleblogit : Zambon: 'Tecnologia con tocco umano può aiutare caregiver' - - zazoomblog : Zambon: “Tecnologia con tocco umano può aiutare caregiver” - #Zambon: #“Tecnologia #tocco #umano - zazoomblog : Zambon: Tecnologia con tocco umano può aiutare caregiver - #Zambon: #Tecnologia #tocco #umano - italiaserait : Zambon: “Tecnologia con tocco umano può aiutare caregiver” - LocalPage3 : Zambon: 'Tecnologia con tocco umano può aiutare caregiver' -

Adnkronos

... con l'obiettivo di capire come lapossa rendere sostenibile la sfida della cronicità, ... Perché non riteniamo sia possibile spezzare i due temi - argomenta- Ci sono tutta una serie ...Oggi in occasione di un incontro su questi temi, promosso da Careapt, startup del gruppo... La risposta può essere in parte la. Cosa non ha funzionato finora Non siamo mai stati in ... Zambon: "Tecnologia con tocco umano può aiutare caregiver" (Adnkronos) – “Su oltre un milione di malati cronici di demenza, 3 milioni sono i numeri del mondo dei caregiver. La contemporaneità ci obbliga a guardare questi dati e a pensare con quali soluzioni a ...(Adnkronos) - "Al Governo bisognerebbe chiedere di fare seriamente l'assistenza domiciliare. Al momento però non vedo programmi seri. Ci sono tanti soldi ...