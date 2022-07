Pubblicità

fisco24_info : Versalis punta su biofuel, bioplastiche, riciclo, idrogeno: Piano quadriennale presentato ai sindacati -

La strategia della società chimica di Eniall'innovazione attraverso lo sviluppo di tecnologie proprietarie e ad accordi con partner. La specializzazione del portafoglio diè trainata, ...La strategia della societa' chimica di Eniall'innovazione attraverso lo sviluppo di ... La specializzazione del portafoglio die' trainata, in particolare, dallo sviluppo di mercati e ...A Porto Torres, nella piattaforma Matrìca, si punta allo sviluppo di prodotti e mercati come biocidi e bioerbicidi per l’agricoltura, la cosmesi e l’alimentazione animale. Versalis, forte delle ...(Teleborsa) - Versalis, società chimica di Eni, ha incontrato oggi a Roma i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali e locali per la presentazione del piano ...