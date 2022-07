Un giardino segreto nelle acque di Napoli (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Nel cuore di un’area marina protetta situata nella città metropolitana di Napoli, attorno alle isole del golfo, Ischia, Procida e Vivara, a sessanta metri di profondità è stato scoperto un angolo di straordinaria bellezza. Qualcuno l’ha già battezzato come il “giardino segreto” del mare di Ischia. Un ambiente ricco di biodiversità, in cui è stata individuata la Savalia savaglia, un esacorallo della famiglia Parazoathidae, una specie rigorosamente protetta la cui distribuzione è stata fortemente ridotta negli anni ’50-’70. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 6 luglio 2022) (Adnkronos) – Nel cuore di un’area marina protetta situata nella città metropolitana di, attorno alle isole del golfo, Ischia, Procida e Vivara, a sessanta metri di profondità è stato scoperto un angolo di straordinaria bellezza. Qualcuno l’ha già battezzato come il “” del mare di Ischia. Un ambiente ricco di biodiversità, in cui è stata individuata la Savalia savaglia, un esacorallo della famiglia Parazoathidae, una specie rigorosamente protetta la cui distribuzione è stata fortemente ridotta negli anni ’50-’70. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

