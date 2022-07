Udinese Copetti: come sta andando la trattativa? (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’Udinese sta continuando il suo rinnovamento, a partire dal nuovo allenatore presentato il 4 luglio Andrea Sottil, ma ancora più importante rischia di essere il mercato in entrata con la possibile entrata in scena di Enzo Copetti. Sottil dice che la squadra farà un campionato da protagonisti. Ovviamente vincere tutte le partite sarà impossibile, ma si dovrà scendere in campo sempre con l’obiettivo dei 3 punti. Andrea Sottil si avvicina alla panchina dell’Udinese Udinese Copetti: che cosa ha detto Sottil? Andrea Sottil sul mercato in uscita della sua squadra ha indicato: “La società è pronta a sostituire al meglio i calciatori in uscita. Il club bianconero ha molti giocatori di talento e tanti giovani da far crescere, non vedo l’ora di allenarli. Molti dei nostri ragazzi possono diventare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 6 luglio 2022) L’sta continuando il suo rinnovamento, a partire dal nuovo allenatore presentato il 4 luglio Andrea Sottil, ma ancora più importante rischia di essere il mercato in entrata con la possibile entrata in scena di Enzo. Sottil dice che la squadra farà un campionato da protagonisti. Ovviamente vincere tutte le partite sarà impossibile, ma si dovrà scendere in campo sempre con l’obiettivo dei 3 punti. Andrea Sottil si avvicina alla panchina dell’: che cosa ha detto Sottil? Andrea Sottil sul mercato in uscita della sua squadra ha indicato: “La società è pronta a sostituire al meglio i calciatori in uscita. Il club bianconero ha molti giocatori di talento e tanti giovani da far crescere, non vedo l’ora di allenarli. Molti dei nostri ragazzi possono diventare ...

