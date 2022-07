Udinese, al via campagna abbonamenti: niente aumenti per il settimo anno consecutivo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Domani mattina alle 9 prenderà il via la campagna abbonamenti dell’Udinese in vista della stagione 2022/2023. La società friulana, per il settimo anno consecutivo, manterrà il prezzo degli abbonamenti invariato rispetto al 2015, quindi senza aumentare i prezzi. Nella prima fase, i vecchi abbonati potranno confermare i propri posti, fino al 19 luglio; dal 20 al 26 luglio scatta una fase inedita, in cui gli abbonati della stagione 19/20 che non si sono abbonati nella scorsa stagione potranno comunque avere accesso a tariffe agevolate per riconfermare il proprio posto, se disponibile, o sceglierne un altro. La terza fase, poi, prevede che gli abbonati 21/22 possano scegliere un posto diverso tra quelli disponibili, mentre nell’ultima ... Leggi su sportface (Di mercoledì 6 luglio 2022) Domani mattina alle 9 prenderà il via ladell’in vista della stagione 2022/2023. La società friulana, per il, manterrà il prezzo degliinvariato rispetto al 2015, quindi senza aumentare i prezzi. Nella prima fase, i vecchi abbonati potrconfermare i propri posti, fino al 19 luglio; dal 20 al 26 luglio scatta una fase inedita, in cui gli abbonati della stagione 19/20 che non si sono abbonati nella scorsa stagione potrcomunque avere accesso a tariffe agevolate per riconfermare il proprio posto, se disponibile, o sceglierne un altro. La terza fase, poi, prevede che gli abbonati 21/22 possano scegliere un posto diverso tra quelli disponibili, mentre nell’ultima ...

