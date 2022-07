Ucraina: 'Mean' a Kiev per la marcia della pace l'11 luglio (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug (Adnkronos) - "Una iniziativa utile e coraggiosa, perchè esprime il desiderio che c'è nel Paese e nel popolo italiano che vuole pace e il dialogo. Mai come in questo momento c'è la volontà per costruire le ragioni della pace. Ma anche una iniziativa importante politicamente per non di abituarci, non assuefarci, alla guerra che è sempre un fallimento della politica e, in questo caso, anche del progetto di una Europa forte e unita". Lo ha detto il deputato del Pd Graziano Delrio alla presentazione, al gruppo dem della Camera, della marcia per la pace a Kiev dell'11 luglio organizzata dal Mean. Gli attivisti del Mean (Movimento europeo di azione nonviolenta), aggregazione di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma, 6 lug (Adnkronos) - "Una iniziativa utile e coraggiosa, perchè esprime il desiderio che c'è nel Paese e nel popolo italiano che vuolee il dialogo. Mai come in questo momento c'è la volontà per costruire le ragioni. Ma anche una iniziativa importante politicamente per non di abituarci, non assuefarci, alla guerra che è sempre un fallimentopolitica e, in questo caso, anche del progetto di una Europa forte e unita". Lo ha detto il deputato del Pd Graziano Delrio alla presentazione, al gruppo demCamera,per ladell'11organizzata dal. Gli attivisti del(Movimento europeo di azione nonviolenta), aggregazione di ...

