Tour de France 2022, Michael Gogl portato all'ospedale in seguito ad una caduta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Le corse sul pavè regalano sempre grande spettacolo e grande battaglia, ma purtroppo rischiano anche di risultare pericolose per i corridori. Questa volta a farne le spese è stato Michael Gogl, austriaco della Alpecin-Deceuninck, protagonista di una brutta caduta. Al termine della tappa, il team belga ha diffuso un comunicato che recita così: "Ci dispiace annunciare che il nostro corridore, Michael Gogl – coinvolto in una caduta avvenuta durante la tappa del Tour de France – ha riportato fratture alla clavicola e all'osso pelvico" "Michael si sottoporrà ad un'operazione chirurgica nell'ospedale di Herentals, in Belgio". Si conclude così il comunicato prima di aggiungere un augurio di pronta guarigione per il 28enne di ...

