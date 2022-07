TIM e DAZN verso un accordo per la Serie A (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per un accordo sulla Serie A tra DAZN e TIM i tempi sembrerebbero essere maturi. Lo riporta Il Sole 24 Ore nella sua giornata odierna, sottolineando che il condizionale è d’obbligo e che l’esito non è da dare per scontato, ma tutto sembra procedere in questa direzione. Secondo il quotidiano economico-finanziario, arrivati a questo punto, Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 6 luglio 2022) Per unsullaA trae TIM i tempi sembrerebbero essere maturi. Lo riporta Il Sole 24 Ore nella sua giornata odierna, sottolineando che il condizionale è d’obbligo e che l’esito non è da dare per scontato, ma tutto sembra procedere in questa direzione. Secondo il quotidiano economico-finanziario, arrivati a questo punto, Calcio e Finanza.

