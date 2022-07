Se il popolo non è davvero democratico (Di mercoledì 6 luglio 2022) È una piccola fissazione di questa rubrica: il rapporto tra liberali e popolo, tra libertà e democrazia. La prima può essere sottomessa dalla seconda? Una norma è necessariamente accettabile per il semplice motivo che viene decisa con una procedura, definita democratica? Quando si interrompe questo ingranaggio? Pensateci bene, e in questo caso l’obiezione è fatta da sinistra, il tema riguarda anche i cosiddetti progressisti, quelli che per definizione sono sempre democratici. Per i progressisti di tutto il mondo i giudici della Corte suprema americana, in quanto nominati dal presidente, oggi non sarebbero veri rappresentanti del popolo. Ma si tratta di una questione di numeri. Il presidente in effetti è eletto dal popolo e, dopo il vaglio di altri eletti dal popolo e cioè i senatori, nomina i giudici costituzionali. ... Leggi su nicolaporro (Di mercoledì 6 luglio 2022) È una piccola fissazione di questa rubrica: il rapporto tra liberali e, tra libertà e democrazia. La prima può essere sottomessa dalla seconda? Una norma è necessariamente accettabile per il semplice motivo che viene decisa con una procedura, definita democratica? Quando si interrompe questo ingranaggio? Pensateci bene, e in questo caso l’obiezione è fatta da sinistra, il tema riguarda anche i cosiddetti progressisti, quelli che per definizione sono sempre democratici. Per i progressisti di tutto il mondo i giudici della Corte suprema americana, in quanto nominati dal presidente, oggi non sarebbero veri rappresentanti del. Ma si tratta di una questione di numeri. Il presidente in effetti è eletto dale, dopo il vaglio di altri eletti dale cioè i senatori, nomina i giudici costituzionali. ...

Pubblicità

CarloCalenda : No. Però avrei preso aziende esterne per il piano di pulizia straordinaria, non avrei pagato ama per non fare assen… - sandrogozi : La procura generale di #Parigi ???? fa ricorso in Cassazione contro la decisione di non estradare i 10 terroristi: ot… - Corriere : Willy, la madre dei fratelli Bianchi: «Condannati a furor di popolo, non ce l’aspettavamo» - Paolella_Mauri : In Italia abbiamo già consultato il popolo due volte sul #nucleare ed è stato ampiamente rifiutato. Non calpestiamo… - PaoloScorpio : RT @Ralf00329176: Palazzo Chigi assalto dai tassisti... Attenzione politicanti corrotti la furia del popolo presto vi travolgerà e non ci s… -