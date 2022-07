Roberto De Zerbi rescinde con lo Shakhtar Donetsk

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Voce che circolava già da qualche tempo a causa della brutta situazione dell’Ucraina, ora però è ufficiale.Decon gli ucraini dello. Si chiude così l’esperienza estera dell’ex Sassuolo. : decisione dovuta alla guerra? Purtroppo è così. L’esperienza in Ucraina ha segnato profondamente il tecnico italiano, soprattutto per la brutta, bruttissima situazione che sta coinvolgendo il popolo ucraino. Da qui la decisione di prendersi un anno sabbatico. Deinfatti avrebbe rifiutato tutte le proposte arrivategli da club come Athletic Bilbao, il Galatasaray, il Bournemouth e anche lo stesso Marsiglia. I tifosi francesi avrebbero preferito addirittura l’ex Sassuolo a Igor Tudor. Un anno sabbatico per ricaricare le pile e ritrovare la giusta ...