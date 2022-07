Pompei e la tartaruga | una vita in qualche modo moderna

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Mi accade di ripensare spesso ad una scoperta avvenuta di recente a. Dagli scavi è emersa unacon il suo uovo, intatta dopo due millenni. Se ci pensate è incredibile. La testa intatta come la coda e una delle zampette. Si tratta, ripeto, di unadi terra conservatasi per un numero incredibile di anni. Penso da sempre che gli scavi che stanno proseguendo anon potranno che portarci continue sorprese a testimonianza di quella che era la, in, di

Il fossile perché di questo si tratta, un fossile in condizioni perfette , come spesso succede aè di unalunga 14 centimetri, con il singolo uovo che doveva ancora deporre. È ..., ritrovata intatta unadi duemila anni fa TI POTREBBE INTERESSAREQuasi dodici anni sono trascorsi dal terremoto che ha devastato Pompei e dintorni, e ancora la cittadina vesuviana deve rimarginare tutte le sue ferite. Proprio così: Pompei è tutta un cantiere. Una v ...A Pompei emergono sempre resti archeologici interessanti: in questo caso è un fossile in condizioni perfette, una tartaruga di 2mila anni fa con il suo uovo ...