Piero Angela raddoppia con Superquark e Superquark Natura su Rai1 | le prime puntate il 6 luglio

Piero Angela torna in tv con un doppio appuntamento dal 6 luglio: Superquark e poi Superquark Natura su Rai1, affiancato dal figlio Alberto. La serata si apre con il primo programma culturale, che introduce il primo episodio della serie prodotta dalla Bbc, "Il gioco della seduzione". Ci sarà poi Alberto Angela che andrà, invece, a ritroso nel tempo nell'Italia di trecentomila anni fa, alle porte di Roma in uno dei siti più importanti della nostra preistoria: La Polledrara di Cecanibbio, il cimitero degli elefanti antichi dove è stato riportato alla luce un esemplare straordinario, perché completo e con tutte le ossa in connessione. Si parlerà poi di scienza e medicina, esplorando il mal di testa, un disturbo che ha ...

