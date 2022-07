Pamela Prati Al Gf Vip 7! E’ Ufficiale! (Di mercoledì 6 luglio 2022) Alfonso Signorini si diverte a giocare con gli indizi social per annunciare i nuovi concorrenti del Gf Vip 7. Ebbene, un indizio fatto trapelare poche ore fa dal conduttore, fa pensare che una delle nuove concorrenti sia Pamela Prati. Una scelta che ha scatenato una valanga di commenti sui social, non proprio positivi. Ecco tutti gli aggiornamenti sul Gf Vp 7! L’indizio social di Signorini: Pamela Prati al Gf Vip 7 Pare proprio che Pamela Prati sarà una delle concorrenti del prossimo Gf Vip. Lo ha fatto intendere Alfonso Signorini attraverso un post su Instagram. Il conduttore non ha esplicitamente fatto il nome della showgirl sarda, ma ha dato un indizio che sembra non lasciare dubbi. Signorini infatti, ha pubblicato la foto di uno smalto rosso con la scritta: “La seconda concorrente ... Leggi su gossipnews.tv (Di mercoledì 6 luglio 2022) Alfonso Signorini si diverte a giocare con gli indizi social per annunciare i nuovi concorrenti del Gf Vip 7. Ebbene, un indizio fatto trapelare poche ore fa dal conduttore, fa pensare che una delle nuove concorrenti sia. Una scelta che ha scatenato una valanga di commenti sui social, non proprio positivi. Ecco tutti gli aggiornamenti sul Gf Vp 7! L’indizio social di Signorini:al Gf Vip 7 Pare proprio chesarà una delle concorrenti del prossimo Gf Vip. Lo ha fatto intendere Alfonso Signorini attraverso un post su Instagram. Il conduttore non ha esplicitamente fatto il nome della showgirl sarda, ma ha dato un indizio che sembra non lasciare dubbi. Signorini infatti, ha pubblicato la foto di uno smalto rosso con la scritta: “La seconda concorrente ...

