NEI SUONI DEI LUOGHI – ArTime Quartet domani a Udine e la Civica Orchestra di Fiati G. Verdi giovedì a Pavia di Udine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo il concerto inaugurale di Omar Sosa, entra nel vivo il programma della 24° edizione del festival internazionale di musica e territori Nei SUONI dei LUOGHI con due nuovi importanti appuntamenti. domani, Mercoledì 6 luglio, protagonista in Corte Morpurgo a Udine alle 21.00 sarà l’ensemble ArTime Quartet, con Monica Commisso alla voce e Francesco Tirelli alle percussioni. Il concerto, organizzato in collaborazione con Folkest, dal titolo “Dal barocco al pop rock”, proporrà un emozionante percorso musicale che parte da Vivaldi e Albinoni per finire ai The Queen e Michael Jackson. giovedì 7 luglio riflettori accessi su Villa Pighin di Pavia di Udine (frazione Risano) per il concerto ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 6 luglio 2022) Dopo il concerto inaugurale di Omar Sosa, entra nel vivo il programma della 24° edizione del festival internazionale di musica e territori Neideicon due nuovi importanti appuntamenti., Mercoledì 6 luglio, protagonista in Corte Morpurgo aalle 21.00 sarà l’ensemble, con Monica Commisso alla voce e Francesco Tirelli alle percussioni. Il concerto, organizzato in collaborazione con Folkest, dal titolo “Dal barocco al pop rock”, proporrà un emozionante percorso musicale che parte da Vivaldi e Albinoni per finire ai The Queen e Michael Jackson.7 luglio riflettori accessi su Villa Pighin didi(frazione Risano) per il concerto ...

MarcoCaptain75 : RT @seguimi2022: Camion militare... che trasporta?! ???? I suoni emessi sono inquietanti... Mezzi umani? Nulla mi stupirebbe dato che nei DU… - VedeleAngela : RT @seguimi2022: Camion militare... che trasporta?! ???? I suoni emessi sono inquietanti... Mezzi umani? Nulla mi stupirebbe dato che nei DU… - Giannan64764778 : RT @seguimi2022: Camion militare... che trasporta?! ???? I suoni emessi sono inquietanti... Mezzi umani? Nulla mi stupirebbe dato che nei DU… - CHUUFFINO : @lNUPlNO non è che hai il muto amo ? sw c’è l’hai non fa sentir i suoni nei giochi finché non lo disattivi - Christiano1971 : RT @seguimi2022: Camion militare... che trasporta?! ???? I suoni emessi sono inquietanti... Mezzi umani? Nulla mi stupirebbe dato che nei DU… -