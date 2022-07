Milan, inizia la fase 2: dopo i rinnovi priorità all’attacco (Di mercoledì 6 luglio 2022) C’è fermento a Casa Milan. Perché l’urgenza è quella di entrare il prima possibile nel vivo del calciomercato, per continuare a costruire una rosa che il prossimo anno dovrà necessariamente provare a difendere il titolo e cercare di andare il più avanti possibile in Champions League. Il primi tasselli sono stati il riscatto di Florenzi e i rinnovi contrattuali di Maldini e Massara (prima) e Ibrahimovic (poi), ma adesso è necessaria un’accelerata per accogliere uno dei nomi messi nel mirino dalla dirigenza Milanista. Non si molla Ziyech, Sanches vecchio pallino EPA/NEIL HALL Hakim Ziyech contro Nampalys Mendy durante il match di Premier League Chelsea-Leicester, Stamford Bridge, Londra, Regno Unito, 19 maggio 2022 In entrata la priorità è trovare un rinforzo importante in attacco. L’obiettivo numero uno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 6 luglio 2022) C’è fermento a Casa. Perché l’urgenza è quella di entrare il prima possibile nel vivo del calciomercato, per continuare a costruire una rosa che il prossimo anno dovrà necessariamente provare a difendere il titolo e cercare di andare il più avanti possibile in Champions League. Il primi tasselli sono stati il riscatto di Florenzi e icontrattuali di Maldini e Massara (prima) e Ibrahimovic (poi), ma adesso è necessaria un’accelerata per accogliere uno dei nomi messi nel mirino dalla dirigenzaista. Non si molla Ziyech, Sanches vecchio pallino EPA/NEIL HALL Hakim Ziyech contro Nampalys Mendy durante il match di Premier League Chelsea-Leicester, Stamford Bridge, Londra, Regno Unito, 19 maggio 2022 In entrata laè trovare un rinforzo importante in attacco. L’obiettivo numero uno ...

Pubblicità

MattiaCantator2 : @Seedorf1992 @Lucio2313 @AntoVitiello Ok la pazienza e la fiducia, ma siamo al 6 luglio a ritiro iniziato, tra un m… - nicomastra2 : @alcaruso_ @fcin1908it Nelle pagine dell'inter stai parlando di Milan e quindi ti rispondo. Inizia a non farlo e poi parli di invidia - MattiaMelara_ : @__grazy87 ma come non cambia? Il raduno del Milan è iniziato il 4, il raduno della Juventus inizia il 10! - Luxgraph : Inter, inizia la stagione: primo giorno di raduno - peppizz22 : RT @paolo_is_dead: il milan si sta già allenando agli ordini di pioli per il 2 giorno consecutivo l'inter domani inizia il ritiro e il suo… -